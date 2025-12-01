Fête du Sapin et des Lumières Loué

Fête du Sapin et des Lumières

rue du Colonel Donaldson Loué Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

La magie de Noël

Mise en lumière du grand sapin Un enfant allumera le sapin pour faire scintiller la place Un moment à partager ensemble !

Le Père Noël en personne fera son entrée à Loué !

Un moment féerique pour les enfants (et les parents !). N’oubliez pas vos appareils photo… !

Un concert de Noël complètera la soirée grâce aux Enchanteuses 72

Des mélodies de Noël, de la chaleur, des sourires… Un instant suspendu pour petits et grands.

Un spectacle de cracheurs de feu

Pour ajouter une touche spectaculaire à la fête, des artistes de feu illumineront la nuit, toujours impressionnant !

Des commerçants ouverts en nocturne pour vous accueillir

Une soirée pensée pour réunir toute la ville autour de l’esprit de Noël en toute convivialité !

On vous attend nombreux pour faire briller Loué et lancer ensemble la plus belle période de l’année ! .

rue du Colonel Donaldson Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire mairie@ville-loue.fr

