Fête du sapin Salle socioculturelle Gorcy

Salle socioculturelle Rue du Stade Gorcy Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 15:45:00
2025-12-14
Fête du sapin.
Au programme un spectacle de magie, une distribution de chocolats, des photographies avec le Père Noël et un feu d’artifice.Tout public
Salle socioculturelle Rue du Stade Gorcy 54730 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 75 58 13
English :
Christmas tree party.
On the program: a magic show, chocolate distribution, photographs with Santa and fireworks.
