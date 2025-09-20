Fête du Savoir Partagé Salies-de-Béarn

Fête du Savoir Partagé Salies-de-Béarn samedi 20 septembre 2025.

Fête du Savoir Partagé

2 Avenue Al Cartéro Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

La Fête du Savoir partagé vous invite à un évènement festif et gourmand.

De 10h à 13h participez aux ateliers créatifs proposés sur place !

De 13h à 14h30 fan de couscous ? Excellente idée prenez part au repas convivial de l’association !

De 14h30 à 16h30 un atelier de théâtre sur le thème des émotions est organisé, ouvert à tous , parents et enfants.

De 14h30 à 18h scène ouverte à tous, timides comme très à l’aise ! .

2 Avenue Al Cartéro Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 37 01

