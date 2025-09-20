Fête du Savoir Partagé Salies-de-Béarn
Fête du Savoir Partagé Salies-de-Béarn samedi 20 septembre 2025.
Fête du Savoir Partagé
2 Avenue Al Cartéro Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
La Fête du Savoir partagé vous invite à un évènement festif et gourmand.
De 10h à 13h participez aux ateliers créatifs proposés sur place !
De 13h à 14h30 fan de couscous ? Excellente idée prenez part au repas convivial de l’association !
De 14h30 à 16h30 un atelier de théâtre sur le thème des émotions est organisé, ouvert à tous , parents et enfants.
De 14h30 à 18h scène ouverte à tous, timides comme très à l’aise ! .
2 Avenue Al Cartéro Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 37 01
English : Fête du Savoir Partagé
German : Fête du Savoir Partagé
Italiano :
Espanol : Fête du Savoir Partagé
L’événement Fête du Savoir Partagé Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Béarn des Gaves