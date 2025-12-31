Fête du Sirop

place des fêtes Andolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2026-07-04 16:30:00

fin : 2026-07-04 23:59:00

2026-07-04

Un week-end où petits et grands pourront faire la fête à travers de nombreuses animations marché nocturne, animations musicales, course Foulées du Sirop ,etc…

Programme complet à venir 0 .

place des fêtes Andolsheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 40 08

English :

A weekend of festivities for young and old, including a night market, musical entertainment, the Foulées du Sirop race, and more…

L’événement Fête du Sirop Andolsheim a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de tourisme de Colmar