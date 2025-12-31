Fête du Sirop Andolsheim
Fête du Sirop Andolsheim samedi 4 juillet 2026.
Fête du Sirop
place des fêtes Andolsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 16:30:00
fin : 2026-07-04 23:59:00
Date(s) :
2026-07-04
Un week-end où petits et grands pourront faire la fête à travers de nombreuses animations marché nocturne, animations musicales, course Foulées du Sirop ,etc…
Programme complet à venir 0 .
place des fêtes Andolsheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 40 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A weekend of festivities for young and old, including a night market, musical entertainment, the Foulées du Sirop race, and more…
