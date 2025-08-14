Fete du slip Montboudif

Fete du slip Montboudif jeudi 14 août 2025.

Fete du slip

Place de la mairie Montboudif Cantal

Début : Jeudi 2025-08-14 17:30:00

fin : 2025-08-14 00:00:00

2025-08-14

Fete du Slip, défilé en slip, concours de coupe mulet, concours de chenille.

Place de la mairie Montboudif 15190 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 20 58 58

English :

Fete du Slip, slip parade, mullet cutting contest, caterpillar contest.

German :

Fete du Slip, Slip-Parade, Maultier-Cup-Wettbewerb, Raupen-Wettbewerb.

Italiano :

Fête du Slip, sfilata in slip, gara di taglio delle triglie, gara di bruchi.

Espanol :

Fête du Slip, desfile en calzoncillos, concurso de corte de salmonetes, concurso de orugas.

L’événement Fete du slip Montboudif a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de tourisme Destination Haut Cantal