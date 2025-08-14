Fete du slip Montboudif
Fete du slip Montboudif jeudi 14 août 2025.
Fete du slip
Place de la mairie Montboudif Cantal
Début : Jeudi 2025-08-14 17:30:00
fin : 2025-08-14 00:00:00
2025-08-14
Fete du Slip, défilé en slip, concours de coupe mulet, concours de chenille.
Place de la mairie Montboudif 15190 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 20 58 58
English :
Fete du Slip, slip parade, mullet cutting contest, caterpillar contest.
German :
Fete du Slip, Slip-Parade, Maultier-Cup-Wettbewerb, Raupen-Wettbewerb.
Italiano :
Fête du Slip, sfilata in slip, gara di taglio delle triglie, gara di bruchi.
Espanol :
Fête du Slip, desfile en calzoncillos, concurso de corte de salmonetes, concurso de orugas.
L’événement Fete du slip Montboudif a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de tourisme Destination Haut Cantal