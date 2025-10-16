Fête du sol vivant animation Comment gérer sa haie sèche Mairie Sèvremoine

Fête du sol vivant animation Comment gérer sa haie sèche Mairie Sèvremoine jeudi 16 octobre 2025.

Fête du sol vivant animation Comment gérer sa haie sèche

Mairie 40 rue Louis Prosper Lofficial Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2025-10-16 14:00:00

fin : 2025-10-16 15:30:00

Fêtez le sol vivant lors d’animations et de rencontres à Sèvremoine.

Venez vous informer sur les intérêts d’une haie sèche pour les communes, par la coordinatrice exploitations de l’espace publique de Sèvremoine. Visitez un chantier participatif de regarnissage de haie sèche avec des tailles des espaces verts de la commune avec un agent espaces verts. .

Mairie 40 rue Louis Prosper Lofficial Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 77 30

English :

Celebrate living soil with events and meetings in Sèvremoine.

German :

Feiern Sie den lebendigen Boden bei Veranstaltungen und Treffen in Sèvremoine.

Italiano :

Celebrate la terra viva in occasione di eventi e incontri a Sèvremoine.

Espanol :

Celebre la tierra viva en actos y reuniones en Sèvremoine.

