Fête du sol vivant Broyage de vos branches Rue du Grand Rosé Louzy samedi 25 octobre 2025.

Rue du Grand Rosé Déchetterie de Louzy Louzy Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Dans le cadre de la Fête du sol vivant qui se déroule du 11 au 26 octobe, la Communauté de Communes du Thouarsais invite ses habitants à venir broyer leurs branches à la déchetterie de Louzy. Le diamètre maximum des branches autorisées est de 12cm. Vous pourrez également bénéficier de conseils sur le jardin zéro déchet.

Durant cette période, la Communauté de Communes propose de nombreuses autres animations. Voir programme complet sur https://fetedusolvivant.org

Pensez à votre badge de déchetterie, les passages utilisés pour broyer vos branches pourront être recrédités si vous avez utilisé vos 24 passages avant le 31/12/2025. .

Rue du Grand Rosé Déchetterie de Louzy Louzy 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 68 69 dechets@thouars-communaute.fr

English : Fête du sol vivant Broyage de vos branches

As part of the Fête du sol vivant, which runs from October 11 to 26, the Communauté de Communes du Thouarsais is inviting residents to come and shred their branches (maximum diameter 12cm) at the Louzy waste collection center. Full program at: https://fetedusolvivant.org

German : Fête du sol vivant Broyage de vos branches

Im Rahmen des Festes des lebendigen Bodens, das vom 11. bis 26. Oktober stattfindet, lädt die Communauté de Communes du Thouarsais ihre Einwohner ein, ihre Äste (maximaler Durchmesser 12 cm) am Wertstoffhof in Louzy zu zerkleinern. Vollständiges Programm unter: https://fetedusolvivant.org

Italiano :

Nell’ambito del Festival del Suolo Vivente, che si svolgerà dall’11 al 26 ottobre, la Communauté de Communes du Thouarsais invita i residenti a recarsi presso il centro di raccolta dei rifiuti di Louzy per triturare i rami (diametro massimo 12 cm). Programma completo su: https://fetedusolvivant.org

Espanol : Fête du sol vivant Broyage de vos branches

En el marco de la Fiesta del Suelo Vivo, que se celebra del 11 al 26 de octubre, la Communauté de Communes du Thouarsais invita a los vecinos a venir a triturar sus ramas (de un diámetro máximo de 12 cm) en el centro de recogida de residuos de Louzy. Programa completo en: https://fetedusolvivant.org

L’événement Fête du sol vivant Broyage de vos branches Louzy a été mis à jour le 2025-10-08 par ADT 79