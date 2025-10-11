FÊTE DU SOL VIVANT Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc

FÊTE DU SOL VIVANT Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc samedi 11 octobre 2025.

FÊTE DU SOL VIVANT

Place du Mont-Blanc 164 Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Elle arrive en vélo-remorque… Elle s’arrête près de chez vous… Sandrine Jacquet, cyclo-comédienne, aborde avec humour et grand sérieux l’essentielle question du compostage et de la réduction des déchets verts sous un angle que vous n’avez jamais perçu !

.

Place du Mont-Blanc 164 Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@ecotrivelo.fr

English :

Is she arriving by bike trailer? It’s stopping near you? Cyclo-comedienne Sandrine Jacquet tackles the essential issue of composting and green waste reduction from an angle you?ve never seen before!

German :

Kommt sie mit einem Fahrradanhänger? Hält er in Ihrer Nähe an? Sandrine Jacquet, eine Fahrradschauspielerin, behandelt das wichtige Thema Kompostierung und Reduzierung von Grünabfällen mit Humor und Ernsthaftigkeit aus einem Blickwinkel, den Sie noch nie gesehen haben!

Italiano :

Arriva con un rimorchio per biciclette? Si ferma vicino a voi? La ciclocomica Sandrine Jacquet affronta il tema vitale del compostaggio e della riduzione dei rifiuti verdi da una prospettiva mai vista prima!

Espanol :

¿Llega en remolque de bicicleta? ¿Se detiene cerca de ti? La ciclocómica Sandrine Jacquet aborda la cuestión vital del compostaje y la reducción de los residuos verdes desde un ángulo que nunca antes habías visto

L’événement FÊTE DU SOL VIVANT Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc