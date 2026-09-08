Informations pratiques

Lalinde

Fête du sol vivant

Déchèterie Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-03

Du 3 au 18 octobre 2026, la Fête du Sol Vivant propose plusieurs ateliers, animations et visites autour du compostage, du broyage et de la réduction des déchets. Venez découvrir différentes solutions permettant de valoriser les déchets végétaux et de réduire nos déchets au quotidien.

À cette occasion, rendez-vous le mercredi 14 octobre, de 14h à 17h30, à la déchèterie de Lalinde pour l’achat de composteurs reclassés (réservation obligatoire).

Une animation idéale pour découvrir des pratiques simples et écologiques et donner une seconde vie à ses déchets végétaux ! .

Déchèterie Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 94 42 35

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English : Fête du sol vivant

L’événement Fête du sol vivant Lalinde a été mis à jour le 2026-09-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides