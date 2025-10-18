Fête du sol vivant visite guidée du jardin de Gilles et Thérèse Saint-Sauveur-de-Landemont Orée d’Anjou

Début : 2025-10-18 09:30:00

fin : 2025-10-18 11:00:00

2025-10-18

Fêtez le sol vivant lors d’animations et de rencontres à Saint-Sauveur-de-Landemont en Orée d’Anjou..

Ce jardin, situé dans les jardins du bourg, est cultivé depuis plusieurs années sans retourner la terre et est couvert en permanence avec du paillage. Grelinette, rotation des cultures, parcelles en jachères et engrais verts sont autant de techniques de jardinage au naturel que Gilles met en pratique pour ameublir son sol. .

