Fête du Solstice – Espace François Simon Carolles 21 juin 2025 16:30

Manche

Fête du Solstice Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-06-21 16:30:00

fin : 2025-06-26 20:00:00

Date(s) :

2025-06-21

S’inspirant des fêtes de la Saint-Jean tout en y adjoignant une dimension plus pédagogique, l’association Un Planétarium pour le Sud-Manche ! souhaite inviter les citoyens du Sud-Manche à une animation de culture scientifique autour du Soleil.

D’accès gratuit et adapté à tous les âges, cet événement se tiendra le 21 juin 2025 autour de plusieurs ateliers pratiques et d’une conférence sur l’astronomie, dans l’enceinte de l’Espace François Simon de Carolles. Un tel moment de partage et de découverte s’inscrit dans la perspective, plus large, de l’ouverture d’un centre de culture scientifique dans le Sud-Manche que l’association appelle de ses vœux.

Cette année, nous avons l’honneur d’accueillir Alain Doressoundiram, astrophysicien à l’observatoire de Paris-Meudon, qui nous contera « Les dernières nouvelles du Cosmos », un merveilleux voyage depuis Mercure jusqu’à la ceinture de Kuiper, en passant par l’actualité brûlante des exoplanètes. Maquette interactives, vidéos spectaculaires et manipulation de météorites au programme.

Accessible dès 10 ans.

Horaires tous les jours de 16h30 à 20h.

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc

Carolles 50740 Manche Normandie +33 2 33 61 86 75 contact@planetarium-sud-manche.fr

English : Fête du Solstice

Inspired by the Saint-Jean celebrations, but with a more educational dimension, the association « Un Planétarium pour le Sud-Manche! » wants to invite the citizens of the Sud-Manche region to a scientific culture event around the Sun.

Free of charge and suitable for all ages, the event will be held on June 21, 2025, at the Espace François Simon in Carolles, and will feature a number of hands-on workshops and a conference on astronomy. Such a moment of sharing and discovery is part of the wider perspective of the opening of a center for scientific culture in the Sud-Manche region, which the association is hoping and praying for.

This year, we are honored to welcome Alain Doressoundiram, astrophysicist at the Paris-Meudon Observatory, who will tell us « Les dernières nouvelles du Cosmos », a marvelous journey from Mercury to the Kuiper belt, including the latest news on exoplanets. Interactive models, spectacular videos and meteorite manipulations are on the program.

Ages 10 and up.

Opening hours: daily from 4.30pm to 8pm.

German :

Die Vereinigung « Un Planetarium pour le Sud-Manche! » möchte die Bürger der Süd-Manche zu einer wissenschaftlichen Veranstaltung rund um die Sonne einladen, die sich an den Johannisfesten orientiert, aber eine pädagogische Dimension hinzufügt.

Die Veranstaltung ist kostenlos und für alle Altersgruppen geeignet. Sie findet am 21. Juni 2025 im Espace François Simon in Carolles statt und umfasst mehrere praktische Workshops und eine Konferenz über Astronomie. Ein solcher Moment des Austauschs und der Entdeckung ist Teil der umfassenderen Perspektive der Eröffnung eines Zentrums für Wissenschaftskultur in der Süd-Manche, die die Organisation sich wünscht.

Dieses Jahr haben wir die Ehre, Alain Doressoundiram, Astrophysiker am Observatorium von Paris-Meudon, begrüßen zu dürfen. Er wird uns « Die neuesten Nachrichten aus dem Kosmos » erzählen, eine wunderbare Reise vom Merkur über den Kuipergürtel bis hin zu den brennenden Themen der Exoplaneten. Interaktive Modelle, spektakuläre Videos und der Umgang mit Meteoriten stehen auf dem Programm.

Zugänglich ab 10 Jahren.

Öffnungszeiten: täglich von 16:30 bis 20:00 Uhr.

Italiano :

Ispirandosi alle celebrazioni di Saint-Jean, ma aggiungendo una dimensione più educativa, l’associazione « Un Planétarium pour le Sud-Manche » vuole invitare i cittadini del Sud-Manche a un evento di cultura scientifica intorno al Sole.

Gratuito e adatto a tutte le età, l’evento si terrà il 21 giugno 2025 presso l’Espace François Simon di Carolles e comprenderà una serie di laboratori pratici e una conferenza sull’astronomia. Questa occasione di condivisione e scoperta si inserisce nel più ampio progetto di apertura di un centro di cultura scientifica nella regione Sud-Manche, auspicato e auspicabile dall’associazione.

Quest’anno abbiamo l’onore di ospitare Alain Doressoundiram, astrofisico dell’Osservatorio di Parigi-Meudon, che ci parlerà di « Ultime notizie dal Cosmo », un meraviglioso viaggio da Mercurio alla fascia di Kuiper, comprese le ultime novità sugli esopianeti. Il programma prevede modelli interattivi, video spettacolari e manipolazioni di meteoriti.

Adatto ai bambini dai 10 anni in su.

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 16.30 alle 20.00.

Espanol :

Inspirándose en las celebraciones de Saint-Jean, pero añadiendo una dimensión más pedagógica, la asociación « Un Planétarium pour le Sud-Manche » quiere invitar a los ciudadanos de Sud-Manche a una manifestación de cultura científica en torno al Sol.

Gratuito y apto para todas las edades, el evento se celebrará el 21 de junio de 2025 en el Espace François Simon de Carolles, e incluirá varios talleres prácticos y una conferencia sobre astronomía. Esta ocasión para compartir y descubrir se inscribe en el proyecto más amplio de apertura de un centro de cultura científica en la región Sud-Manche, que la asociación desea y desea.

Este año tenemos el honor de recibir a Alain Doressoundiram, astrofísico del Observatorio de París-Meudon, que nos hablará de « Las últimas noticias del Cosmos », un maravilloso viaje desde Mercurio hasta el cinturón de Kuiper, pasando por las últimas novedades sobre los exoplanetas. El programa incluye maquetas interactivas, vídeos espectaculares y manipulaciones de meteoritos.

Adecuado para niños a partir de 10 años.

Horario: todos los días de 16.30 a 20.00 horas.

