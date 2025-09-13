Fête du sport 2025 au Parc d’Isle Saint-Quentin
Fête du sport 2025 au Parc d’Isle Saint-Quentin samedi 13 septembre 2025.
Fête du sport 2025 au Parc d’Isle
Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 18:00:00
Date(s) :
2025-09-13
L’OMS de Saint-Quentin organise sa traditionnelle Fête du Sport au parc d’Isle à Saint-Quentin le samedi 13 septembre 2025 de 10h à 18h.
Sports, échanges et convivialité sont de mise pour l’occasion.
Plus de 40 clubs seront présents, des démonstrations, initiations à gogo.
Entrée libre et gratuite.
Présence de foodtrucks, buvette.
Informations 03 23 62 69 59 0 .
Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 69 59 oms-saintquentin@wanadoo.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête du sport 2025 au Parc d’Isle Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-08-22 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois