Fête du sport 2025 au Parc d’Isle Saint-Quentin

Fête du sport 2025 au Parc d’Isle

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13

L’OMS de Saint-Quentin organise sa traditionnelle Fête du Sport au parc d’Isle à Saint-Quentin le samedi 13 septembre 2025 de 10h à 18h.

Sports, échanges et convivialité sont de mise pour l’occasion.

Plus de 40 clubs seront présents, des démonstrations, initiations à gogo.

Entrée libre et gratuite.

Présence de foodtrucks, buvette.

Informations 03 23 62 69 59 0 .

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 69 59 oms-saintquentin@wanadoo.fr

