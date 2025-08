Fête du Sport 2025 Sporting Tennis Padel avenue de la République Bellerive-sur-Allier

Sporting Tennis Padel avenue de la République CREPS AURA 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier Allier

Début : Dimanche 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Dimanche 14 septembre, de 10h à 16h, venez découvrir des sports de raquettes lors de la Fête du sport 2025. Deux expositions et des animations sportives et parasportives seront proposées à Vichy sur les sites du CREPS et du Sporting Tennis Padel.

Sporting Tennis Padel avenue de la République CREPS AURA 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 74 72 75 allier@franceolympique.com

English :

On Sunday September 14, from 10am to 4pm, come and discover racquet sports at the Fête du sport 2025. Two exhibitions and sports and para-sports events will be held at the CREPS and Sporting Tennis Padel sites in Vichy.

German :

Am Sonntag, den 14. September, können Sie von 10 bis 16 Uhr beim Sportfest 2025 Racketsportarten kennenlernen. In Vichy werden auf dem Gelände des CREPS und des Sporting Tennis Padel zwei Ausstellungen sowie sportliche und parasportliche Animationen angeboten.

Italiano :

Domenica 14 settembre, dalle 10 alle 16, venite a scoprire gli sport con la racchetta alla Fête du sport 2025. Due mostre e attività sportive e parasportive saranno proposte a Vichy presso i siti del CREPS e dello Sporting Tennis Padel.

Espanol :

El domingo 14 de septiembre, de 10.00 a 16.00 h, venga a descubrir los deportes de raqueta en la Fiesta del deporte 2025. Dos exposiciones y actividades deportivas y para-deportivas se ofrecerán en Vichy en los centros CREPS y Sporting Tennis Padel.

