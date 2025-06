Fête du sport 2025 – Lannion 25 juin 2025 14:00

Côtes-d’Armor

Fête du sport 2025 Quai d’Aiguillon Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-06-25 14:00:00

fin : 2025-06-25 17:00:00

2025-06-25

Ce temps fort animé par les clubs locaux et coordonné par la Ville permet au plus grand nombre de découvrir gratuitement de nombreux sports.

Nouveauté cette année cette journée se déroule sur les nouveaux quais, en bord de Léguer !

Ateliers proposés par les clubs de 14h à 17h :

• Saut à la perche, en hauteur, en longueur, vortex Lannion Athlétisme

• Tir à l’arc et escalade Base Sports Nature

• Initiation judo Judo ASPTT Lannion

• Matchs de handball Lannion Handball

• Initiation aïkido ASPTT Aïkido

• Initiation trottinette Granitik Riders

• Animation home training et course de relais Lannion Triathlon

• Volleyball ASPTT Volley

• Escrime et handi-escrime ASPTT Escrime

• Bâton dynamique et marche nordique Lannion Marche Nordique

• Trial et parcours vélo Club XC du Léguer

• Cage de frappe baseball et softball ASPTT SeaDogs Lannion

• Tennis de table & robot lanceur Tennis de table de Louannec Plouaret Lannion

Autres animations :

Pétanque adaptée par le Manoir, Animations organisées par le SESSAD Récompense si vous participez à un maximum d’activités, Vente de jus de pommes. .

Quai d’Aiguillon

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

