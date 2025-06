FETE DU SPORT A LA LIEZ Peigney 6 juillet 2025 07:00

Haute-Marne

FETE DU SPORT A LA LIEZ Lac de la Liez Peigney Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Tout public

Le principe de la fête du Sport est que chaque club présente son activité et dans la mesure du possible de proposer des initiations. Il y aura des découvertes avec des activités peu communes comme le kayak polo ! Deux buts, des kayaks courts et un ballon, une activité à découvrir. Le club nautique de La Liez (CNL) va déplacer son ponton pour le rapprocher de l’école de voile afin d’être plus proche de l’ensemble des activités. Des initiations au ski nautique seront proposées par le club langrois. Des baptêmes de plongée sous marine par les Bulles Langroises … .

Lac de la Liez

Peigney 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 91 85 contact@cdos52.fr

