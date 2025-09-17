Fête du Sport au CREPS des Pays de la Loire CREPS – Centre de Ressources d’Expertise et de Performances Sportives La Chapelle-sur-Erdre

Fête du Sport au CREPS des Pays de la Loire CREPS – Centre de Ressources d’Expertise et de Performances Sportives La Chapelle-sur-Erdre mercredi 17 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-17 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public, En famille, Jeune Public

Le CREPS des Pays de la Loire vous invite à célébrer la rentrée sportive lors de sa Fête du Sport, le mercredi 17 septembre 2025 de 14h à 17h, sur son site de La Chapelle-sur-Erdre. Cet événement gratuit et ouvert à tous les publics est l’occasion idéale de découvrir la richesse des pratiques sportives, de partager un moment convivial et festif, et de vivre l’esprit collectif qui anime le sport. Au programme :- Animations sportives pour petits et grands, encadrées par les équipes et les sportifs du CREPS,- Expositions thématiques pour découvrir l’univers du sport, ses valeurs et ses acteurs,- Une chasse au trésor ludique pour s’amuser en famille ou entre amis,- Et bien sûr… des cadeaux à gagner tout au long de l’après-midi ! Pourquoi venir ?- Parce que c’est un moment convivial, gratuit et accessible à tous,- Parce que le sport, c’est du plaisir, du partage et du bien-être,- Parce que c’est l’occasion de vivre l’héritage des Jeux de Paris 2024 tout en découvrant de nouvelles activités. La Fête du Sport du CREPS des Pays de la Loire est bien plus qu’un simple rendez-vous sportif : c’est un après-midi festif, inclusif et fédérateur, pour débuter la rentrée du bon pied !

CREPS – Centre de Ressources d’Expertise et de Performances Sportives La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 28 23 69 23 https://www.creps-pdl.sports.gouv.fr/ cr044@creps-pdl.sports.gouv.fr https://www.creps-pdl.sports.gouv.fr/