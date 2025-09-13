Fête du Sport Aubigny-sur-Nère

Fête du Sport Aubigny-sur-Nère samedi 13 septembre 2025.

Fête du Sport

Parc des Sports Aubigny-sur-Nère Cher

Début : 2025-09-13 13:30:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

2025-09-13

La samedi 13 septembre au Parc des Sports à Aubigny-sur-Nère, venez participer à la Fête du Sport.

De 13h30 à 19h, 20 associations sportives seront présentes, l’accès à la piscine sera gratuit en plus de nombreuses animations (défis, quizz sportifs, buvette, …) .

Parc des Sports Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 00

English :

Come and take part in the Fête du Sport on Saturday September 13 at the Parc des Sports in Aubigny-sur-Nère.

German :

Am Samstag, den 13. September, können Sie im Parc des Sports in Aubigny-sur-Nère am Sportfest teilnehmen.

Italiano :

Partecipate alla Festa dello Sport sabato 13 settembre al Parc des Sports di Aubigny-sur-Nère.

Espanol :

Participe en la Fiesta del Deporte el sábado 13 de septiembre en el Parque de los Deportes de Aubigny-sur-Nère.

