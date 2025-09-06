Fête du sport Espace tennistique de la Côté Sainte-Catherine Bar-le-Duc

Fête du sport Espace tennistique de la Côté Sainte-Catherine Bar-le-Duc samedi 6 septembre 2025.

Fête du sport

Espace tennistique de la Côté Sainte-Catherine Allée des Cévennes Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

Date(s) :

2025-09-06

L’Office Municipal des Sports organise sa traditionnelle Fête du Sport, en partenariat avec la Ville de Bar-le-Duc.

Vous pouvez y découvrir les activités et associations sportives de la ville dont certaines vous proposent des démonstrations..

Venez nombreux.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Espace tennistique de la Côté Sainte-Catherine Allée des Cévennes Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 7 66 24 16 60 oms.barleduc@gmail.com

English :

The Office Municipal des Sports organizes its traditional Fête du Sport, in partnership with the City of Bar-le-Duc.

You can discover the town’s sporting activities and associations, some of which are offering demonstrations…

Come one, come all.

Free admission.

German :

Das Office Municipal des Sports organisiert in Partnerschaft mit der Stadt Bar-le-Duc sein traditionelles Sportfest.

Hier können Sie die Sportaktivitäten und -vereine der Stadt kennenlernen, von denen einige Ihnen Vorführungen anbieten…

Kommen Sie zahlreich.

Eintritt frei.

Italiano :

L’Ufficio Comunale dello Sport organizza la tradizionale Festa dello Sport, in collaborazione con la città di Bar-le-Duc.

Qui potrete scoprire le attività e le associazioni sportive della città, alcune delle quali offrono dimostrazioni.

Venite tutti, venite uno.

L’ingresso è gratuito.

Espanol :

La Oficina Municipal de Deportes organiza su tradicional Fiesta del Deporte, en colaboración con la ciudad de Bar-le-Duc.

Aquí podrá descubrir las actividades y asociaciones deportivas de la ciudad, algunas de las cuales ofrecen demostraciones.

Vengan todos.

La entrada es gratuita.

L’événement Fête du sport Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-07-23 par OT SUD MEUSE