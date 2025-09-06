Fête du sport Espace tennistique de la Côté Sainte-Catherine Bar-le-Duc
Fête du sport Espace tennistique de la Côté Sainte-Catherine Bar-le-Duc samedi 6 septembre 2025.
Fête du sport
Espace tennistique de la Côté Sainte-Catherine Allée des Cévennes Bar-le-Duc Meuse
L’Office Municipal des Sports organise sa traditionnelle Fête du Sport, en partenariat avec la Ville de Bar-le-Duc.
Vous pouvez y découvrir les activités et associations sportives de la ville dont certaines vous proposent des démonstrations..
Venez nombreux.
Entrée gratuite.Tout public
Espace tennistique de la Côté Sainte-Catherine Allée des Cévennes Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 7 66 24 16 60 oms.barleduc@gmail.com
English :
The Office Municipal des Sports organizes its traditional Fête du Sport, in partnership with the City of Bar-le-Duc.
You can discover the town’s sporting activities and associations, some of which are offering demonstrations…
Come one, come all.
Free admission.
German :
Das Office Municipal des Sports organisiert in Partnerschaft mit der Stadt Bar-le-Duc sein traditionelles Sportfest.
Hier können Sie die Sportaktivitäten und -vereine der Stadt kennenlernen, von denen einige Ihnen Vorführungen anbieten…
Kommen Sie zahlreich.
Eintritt frei.
Italiano :
L’Ufficio Comunale dello Sport organizza la tradizionale Festa dello Sport, in collaborazione con la città di Bar-le-Duc.
Qui potrete scoprire le attività e le associazioni sportive della città, alcune delle quali offrono dimostrazioni.
Venite tutti, venite uno.
L’ingresso è gratuito.
Espanol :
La Oficina Municipal de Deportes organiza su tradicional Fiesta del Deporte, en colaboración con la ciudad de Bar-le-Duc.
Aquí podrá descubrir las actividades y asociaciones deportivas de la ciudad, algunas de las cuales ofrecen demostraciones.
Vengan todos.
La entrada es gratuita.
L’événement Fête du sport Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-07-23 par OT SUD MEUSE