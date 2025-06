Fête du sport de la CCCE 4e édition Hettange-Grande 5 juillet 2025 10:00

Moselle

Fête du sport de la CCCE 4e édition Place Schuman Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-05 18:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Le sport sera à l’honneur à Hettange-Grande ! De nombreuses animations ludiques seront déployées pour faire vivre aux enfants, ados, familles, un moment original et mémorable, le tout dans une ambiance festive !

Au programme, on retrouvera notamment un putting green, un radar de vitesse au handball, un parcours BMX… et bien d’autres activités autour du golf, handball, plongée, vélo, basketball, volleyball et tir sportif. Un jeu-concours sera également proposé et permettra de remporter de nombreux cadeaux. Enfin, un parcours ninja mettra au défi les enfants les plus téméraires de se surpasser entre copains sur de nombreux obstacles !

Les clubs sportifs d’intérêt communautaire seront présents tout au long de la journée afin de promouvoir leurs activités et de faire rayonner leurs disciplines sportives. L’occasion pour les visiteurs de rencontrer des représentants du monde sportif à échelle locale et d’échanger avec les dirigeants associatifs passionnés et bénévoles, et pourquoi pas susciter quelques vocations… On y retrouvera ainsi le Kick Boxing Club de Volmerange-les-Mines, le Vélo Club Communautaire Hettange, le Skate Club Lorrain, le District Basket Rodemack Kanfen, le Volley Communautaire Hettange Sportif, les Dauphins du Cap, l’AS Golf de Preisch, L’Entente Handball Rives de Cattenom et Environs, et Cap Vert Plongée. La Ligue Lorraine de Tir et L’Union Sportive de Tir de Volmerange se joindront également aux 9 associations communautaires précédemment citées.Tout public

0 .

Place Schuman

Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 60 accueil@cc-ce.com

English :

Sport takes center stage in Hettange-Grande! A host of fun activities will be on offer to give children, teenagers and families an original and memorable experience, all in a festive atmosphere!

The program includes a putting green, a handball speed radar, a BMX course? and many other activities involving golf, handball, diving, cycling, basketball, volleyball and shooting sports. There will also be a competition to win prizes. Last but not least, a ninja course will challenge the most daring children to outdo each other over a host of obstacles!

Community sports clubs will be present throughout the day to promote their activities and showcase their sporting disciplines. It’s an opportunity for visitors to meet representatives of the local sporting world, talk to passionate club leaders and volunteers, and why not inspire a few vocations? The event will feature Kick Boxing Club de Volmerange-les-Mines, Vélo Club Communautaire Hettange, Skate Club Lorrain, District Basket Rodemack Kanfen, Volley Communautaire Hettange Sportif, Dauphins du Cap, AS Golf de Preisch, Entente Handball Rives de Cattenom et Environs, and Cap Vert Plongée. The Ligue Lorraine de Tir and the Union Sportive de Tir de Volmerange will also be joining the 9 community associations mentioned above.

German :

Der Sport steht in Hettange-Grande im Mittelpunkt! Es werden zahlreiche spielerische Animationen angeboten, damit Kinder, Jugendliche und Familien einen originellen und unvergesslichen Moment erleben können, und das alles in einer festlichen Atmosphäre!

Auf dem Programm stehen unter anderem ein Putting Green, ein Geschwindigkeitsradar beim Handball, ein BMX-Parcours und viele andere Aktivitäten rund um Golf, Handball, Tauchen, Radfahren, Basketball, Volleyball und Sportschießen. Es gibt auch ein Gewinnspiel, bei dem man viele Geschenke gewinnen kann. Ein Ninja-Parcours fordert die mutigsten Kinder heraus, sich mit ihren Freunden über zahlreiche Hindernisse hinwegzusetzen

Die Sportvereine von gemeinschaftlichem Interesse werden den ganzen Tag über anwesend sein, um ihre Aktivitäten zu fördern und ihre Sportarten zu präsentieren. Die Besucher haben die Gelegenheit, Vertreter der lokalen Sportwelt zu treffen und sich mit den leidenschaftlichen und ehrenamtlichen Vereinsleitern auszutauschen und vielleicht sogar neue Berufungen zu wecken Zu den Ausstellern gehören der Kick Boxing Club de Volmerange-les-Mines, der Vélo Club Communautaire Hettange, der Skate Club Lorrain, der District Basket Rodemack Kanfen, der Volley Communautaire Hettange Sportif, die Dauphins du Cap, der AS Golf de Preisch, die Entente Handball Rives de Cattenom et Environs und Cap Vert Plongée. Die Ligue Lorraine de Tir und die Union Sportive de Tir de Volmerange werden sich ebenfalls den 9 oben genannten Vereinen der Gemeinde anschließen.

Italiano :

Lo sport è protagonista a Hettange-Grande! Una serie di attività ludiche offriranno a bambini, ragazzi e famiglie un’esperienza originale e memorabile, il tutto in un’atmosfera di festa!

Il programma prevede un putting green, un radar di velocità per la pallamano, un percorso di BMX e molte altre attività che coinvolgono golf, pallamano, immersioni, ciclismo, pallacanestro, pallavolo e tiro a segno. Ci sarà anche un concorso con tanti premi in palio. Infine, un percorso ninja sfiderà i bambini più audaci a superare una serie di ostacoli!

I club sportivi della comunità saranno presenti durante tutta la giornata per promuovere le loro attività e mostrare le loro discipline sportive. I visitatori potranno incontrare i rappresentanti del mondo sportivo locale e parlare con i responsabili di queste associazioni e volontari appassionati, e perché non ispirare qualche vocazione? Tra i partecipanti ci saranno il Kick Boxing Club de Volmerange-les-Mines, il Vélo Club Communautaire Hettange, lo Skate Club Lorrain, il District Basket Rodemack Kanfen, il Volley Communautaire Hettange Sportif, i Dauphins du Cap, l’AS Golf de Preisch, l’Entente Handball Rives de Cattenom et Environs e Cap Vert Plongée. Anche la Ligue Lorraine de Tir e l’Union Sportive de Tir de Volmerange si uniranno alle 9 associazioni comunitarie sopra citate.

Espanol :

El deporte, protagonista en Hettange-Grande Los niños, los adolescentes y las familias vivirán una experiencia original e inolvidable en un ambiente festivo

El programa incluye un putting green, un radar de velocidad de balonmano, un circuito de BMX… y muchas otras actividades relacionadas con el golf, el balonmano, el submarinismo, el ciclismo, el baloncesto, el voleibol y el tiro deportivo. También habrá un concurso con muchos premios. Por último, un circuito ninja desafiará a los niños más atrevidos a superar un sinfín de obstáculos

Los clubes deportivos de la Comunidad estarán presentes durante todo el día para promocionar sus actividades y mostrar sus disciplinas deportivas. Es una oportunidad para que los visitantes conozcan a representantes del mundo del deporte local y hablen con los líderes de estas apasionadas asociaciones y voluntarios, y ¿por qué no inspirar algunas vocaciones? Entre los participantes figuran el Kick Boxing Club de Volmerange-les-Mines, el Vélo Club Communautaire Hettange, el Skate Club Lorrain, el District Basket Rodemack Kanfen, el Volley Communautaire Hettange Sportif, los Dauphins du Cap, el AS Golf de Preisch, la Entente Handball Rives de Cattenom et Environs, y Cap Vert Plongée. La Ligue Lorraine de Tir y la Union Sportive de Tir de Volmerange también se unirán a las 9 asociaciones comunitarias mencionadas.

L’événement Fête du sport de la CCCE 4e édition Hettange-Grande a été mis à jour le 2025-06-21 par OT CATTENOM ET ENVIRONS