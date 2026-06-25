Hettange-Grande

Fête du sport de la CCCE

Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Petits et grands pourront profiter d’une journée riche en découvertes et en animations, dans une ambiance festive et sportive !

Tout au long de la journée, de nombreuses activités permettront aux visiteurs de s’initier à différentes disciplines sportives (golf, handball, kick boxing, vélo, basketball, volleyball, tir laser…). Parmi les nouveautés de cette édition, une spectaculaire structure gonflable sur le thème du surf viendra compléter les animations. Les plus adroits balle aux pieds pourront également se défier et tester leur précision avec un tir au but interactif ! Pour plus d’informations, rendez-vous sur ccce.fr.Tout public

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Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 60 accueil@cc-ce.com

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English :

Young and old alike can enjoy a day full of discoveries and activities in a festive and sporty atmosphere!

Throughout the day, numerous activities will give visitors the chance to try their hand at various sports (golf, handball, kickboxing, cycling, basketball, volleyball, laser tag…). Among the new features of this year’s event, a spectacular surf-themed inflatable structure will round out the entertainment. Those with the best ball-handling skills can also challenge themselves and test their accuracy with an interactive penalty shootout! For more information, visit ccce.fr.

L’événement Fête du sport de la CCCE Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS