Fête du sport & des associations Salle Omnisport Mamers
Fête du sport & des associations Salle Omnisport Mamers samedi 6 septembre 2025.
Fête du sport & des associations
Salle Omnisport Rue Saint Roch Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 10:30:00
fin : 2025-09-06 17:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Le rendez-vous de la rentrée à Mamers !
Venez rencontrer les représentants des associations mamertines et faites votre choix entre les activités sportives, culturelle ou de loisirs proposées à Mamers !
Au programme de la journée
10h30 à 12h30 et 13h30 à 17h Initiations sportives, démonstrations et échanges avec les associations. Escape Game et vide-grenier associatif.
12h30 à 13h30 Pique-nique libre. Possibilité de restauration sur place avec l’association « Vaincre la Mucovisidose »
Quiz sportif et lots à gagner tout au long de la journée
Entrée libre pour tous .
Salle Omnisport Rue Saint Roch Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 31 50 00
English :
The appointment of the re-entry in Mamers!
German :
Der Termin für den Schulanfang in Mamers!
Italiano :
L’evento back-to-school a Mamers!
Espanol :
¡La vuelta al cole en Mamers!
L’événement Fête du sport & des associations Mamers a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Maine Saosnois