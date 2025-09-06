Fête du sport & des associations Salle Omnisport Mamers

Salle Omnisport Rue Saint Roch Mamers Sarthe

Début : 2025-09-06 10:30:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

2025-09-06

Le rendez-vous de la rentrée à Mamers !

Venez rencontrer les représentants des associations mamertines et faites votre choix entre les activités sportives, culturelle ou de loisirs proposées à Mamers !

Au programme de la journée

10h30 à 12h30 et 13h30 à 17h Initiations sportives, démonstrations et échanges avec les associations. Escape Game et vide-grenier associatif.

12h30 à 13h30 Pique-nique libre. Possibilité de restauration sur place avec l’association « Vaincre la Mucovisidose »

Quiz sportif et lots à gagner tout au long de la journée

Entrée libre pour tous .

Salle Omnisport Rue Saint Roch Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 31 50 00

