Fête du Sport Dieuze

Chemin Royal Dieuze Moselle

Samedi 2025-09-06 10:00:00

2025-09-06 17:00:00

2025-09-06

Tu cherches une nouvelle activité sportive ?

L’édition 2025 de la Fête du Sport aura lieu samedi 6 septembre de 10h à 17h au gymnase municipal.

Viens découvrir de nombreuses disciplines et rencontrer les associations sportives !

Restauration et buvette sur place.Tout public

Chemin Royal Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 94 22

English :

Looking for a new sporting activity?

The 2025 Fête du Sport will take place on Saturday September 6 from 10am to 5pm at the municipal gymnasium.

Come and discover a wide range of disciplines and meet our sports associations!

Catering and refreshments on site.

German :

Suchst du nach einer neuen sportlichen Aktivität?

Das Sportfest 2025 findet am Samstag, den 6. September von 10:00 bis 17:00 Uhr im städtischen Gymnasium statt.

Komm vorbei, entdecke zahlreiche Disziplinen und triff dich mit Sportvereinen!

Verpflegung und Getränke vor Ort.

Italiano :

Siete alla ricerca di una nuova attività sportiva?

La Fête du Sport 2025 si terrà sabato 6 settembre dalle 10 alle 17 presso la palestra comunale.

Venite a scoprire un’ampia gamma di discipline e a incontrare le associazioni sportive!

Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

¿Busca una nueva actividad deportiva?

La Fête du Sport 2025 tendrá lugar el sábado 6 de septiembre de 10:00 a 17:00 en el gimnasio municipal.

Venga a descubrir un amplio abanico de disciplinas y a conocer a las asociaciones deportivas

Catering y refrescos in situ.

