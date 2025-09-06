Fête du Sport Dieuze
Fête du Sport Dieuze samedi 6 septembre 2025.
Fête du Sport
Chemin Royal Dieuze Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 17:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Tu cherches une nouvelle activité sportive ?
L’édition 2025 de la Fête du Sport aura lieu samedi 6 septembre de 10h à 17h au gymnase municipal.
Viens découvrir de nombreuses disciplines et rencontrer les associations sportives !
Restauration et buvette sur place.Tout public
0 .
Chemin Royal Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 94 22
English :
Looking for a new sporting activity?
The 2025 Fête du Sport will take place on Saturday September 6 from 10am to 5pm at the municipal gymnasium.
Come and discover a wide range of disciplines and meet our sports associations!
Catering and refreshments on site.
German :
Suchst du nach einer neuen sportlichen Aktivität?
Das Sportfest 2025 findet am Samstag, den 6. September von 10:00 bis 17:00 Uhr im städtischen Gymnasium statt.
Komm vorbei, entdecke zahlreiche Disziplinen und triff dich mit Sportvereinen!
Verpflegung und Getränke vor Ort.
Italiano :
Siete alla ricerca di una nuova attività sportiva?
La Fête du Sport 2025 si terrà sabato 6 settembre dalle 10 alle 17 presso la palestra comunale.
Venite a scoprire un’ampia gamma di discipline e a incontrare le associazioni sportive!
Catering e rinfreschi in loco.
Espanol :
¿Busca una nueva actividad deportiva?
La Fête du Sport 2025 tendrá lugar el sábado 6 de septiembre de 10:00 a 17:00 en el gimnasio municipal.
Venga a descubrir un amplio abanico de disciplinas y a conocer a las asociaciones deportivas
Catering y refrescos in situ.
L’événement Fête du Sport Dieuze a été mis à jour le 2025-08-22 par OT DU PAYS SAULNOIS