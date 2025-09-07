Fête du sport en famille Journée Nelson Paillou Salle Jean Labarrère Asson

Fête du sport en famille Journée Nelson Paillou Salle Jean Labarrère Asson dimanche 7 septembre 2025.

Fête du sport en famille Journée Nelson Paillou

Salle Jean Labarrère 8 Rue de Las Grabes Asson Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 12:30:00

Date(s) :

2025-09-07

Lors de cette journée, petits et grands pourront tester et découvrir gratuitement plusieurs activités disc golf, panna football, tir à l’arc (ventouse), mur d’escalade, golf foot, yoga du rire, handball, hand fauteuil, découverte triathlon, yoga sur chaise, yoga traditionnel, Qi Gong, marche, pilates, parcours enfant en draisiennes et petits vélos, ….

Un atelier vélo sera également proposé de 10h à 12h pour apprendre à réparer, à monter ou entretenir son vélo.

Des professionnels de santé seront également présents pour apporter aux participants des informations et des conseils sur la façon de prendre soin de leur santé à tous les âges de la vie.

Sur inscription .

Salle Jean Labarrère 8 Rue de Las Grabes Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 61 11 82 socialjeunesse@paysdenay.fr

English : Fête du sport en famille Journée Nelson Paillou

German : Fête du sport en famille Journée Nelson Paillou

Italiano :

Espanol : Fête du sport en famille Journée Nelson Paillou

L’événement Fête du sport en famille Journée Nelson Paillou Asson a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay