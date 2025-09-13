Fête du sport et associations Théâtre de plein air Moyenmoutier

Fête du sport et associations Théâtre de plein air Moyenmoutier samedi 13 septembre 2025.

Fête du sport et associations

Théâtre de plein air Parc de l’Abbaye Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 13:30:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

Date(s) :

2025-09-13

ça y est c’est la rentrée !

Venez vous inscrire aux loisirs, sports et associations du coin, à la fête des sports et associations !Tout public

0 .

Théâtre de plein air Parc de l’Abbaye Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09

English :

it’s back to school time!

Come and sign up for local leisure activities, sports and associations at the sports and associations fair!

German :

es ist soweit, der Schulanfang ist da!

Kommen Sie und melden Sie sich bei den Freizeit-, Sport- und Vereinsangeboten in Ihrer Nähe an!

Italiano :

è tempo di ritorno a scuola!

Venite a iscrivervi alle attività ricreative, sportive e associative locali alla fiera dello sport e delle associazioni!

Espanol :

¡La vuelta al cole!

Ven e inscríbete en las actividades de ocio, deportes y asociaciones locales en la feria de deportes y asociaciones

L’événement Fête du sport et associations Moyenmoutier a été mis à jour le 2025-08-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES