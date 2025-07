Fête du sport et des associations Rue de 12e Régiment d’Artillerie Saint-Dié-des-Vosges

Fête du sport et des associations Rue de 12e Régiment d’Artillerie Saint-Dié-des-Vosges samedi 6 septembre 2025.

Fête du sport et des associations

Rue de 12e Régiment d’Artillerie Parc des sports Edmond et Jean Woehrlé Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-06 11:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Présentation et initiation pour les clubs et les associations de la Déodatie. Cette journée est l’occasion pour tous de se retrouver afin de découvrir les différentes activités sportives, culturelle et sociales de notre ville.Tout public

0 .

Rue de 12e Régiment d’Artillerie Parc des sports Edmond et Jean Woehrlé Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 52 66 67 direction_sports@ville-saintdie.fr

English :

Presentation and initiation for Déodatie clubs and associations. This day is an opportunity for everyone to get together and discover our town’s various sporting, cultural and social activities.

German :

Präsentation und Einführung für die Clubs und Vereine der Déodatie. Dieser Tag ist eine Gelegenheit für alle, sich zu treffen, um die verschiedenen sportlichen, kulturellen und sozialen Aktivitäten unserer Stadt zu entdecken.

Italiano :

Presentazione e iniziazione dei club e delle associazioni della Déodatie. Questa giornata è un’occasione per tutti di incontrarsi e scoprire le diverse attività sportive, culturali e sociali della nostra città.

Espanol :

Presentación e iniciación de los clubes y asociaciones de la Déodatie. Esta jornada es una oportunidad para que todo el mundo se reúna y descubra las diferentes actividades deportivas, culturales y sociales de nuestra ciudad.

L’événement Fête du sport et des associations Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-07-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES