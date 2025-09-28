Fête du sport Ferrières-en-Gâtinais
Fête du sport Ferrières-en-Gâtinais dimanche 28 septembre 2025.
Fête du sport
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Fête du sport
Venez fêter le sport à Ferrières ! Au programme aquathlon, cross, tir à l’arc, judo, taïso, jujitsu, karaté, taekwondo. Danse, twirling, tournois de basket ….Inscrivez-vous vite ! .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 24 52 50 92 esggeneral.bureau@gmail.com
English :
Sports Festival
German :
Sportfest
Italiano :
Festa dello sport
Espanol :
Fiesta del deporte
L’événement Fête du sport Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2025-09-23 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS