Fête du sport Ferrières-en-Gâtinais

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Fête du sport

Venez fêter le sport à Ferrières ! Au programme aquathlon, cross, tir à l’arc, judo, taïso, jujitsu, karaté, taekwondo. Danse, twirling, tournois de basket ….Inscrivez-vous vite ! .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 24 52 50 92 esggeneral.bureau@gmail.com

English :

Sports Festival

German :

Sportfest

Italiano :

Festa dello sport

Espanol :

Fiesta del deporte

