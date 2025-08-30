Fête du Sport Homécourt

Fête du Sport

Fête du Sport Homécourt samedi 30 août 2025.

Fête du Sport

Homécourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-08-30 10:00:00
fin : 2025-08-30 17:00:00

Date(s) :
2025-08-30

Au programme rencontre avec les associations, animations, jeux pour enfants, démonstrations sportives, tombola réservée aux enfants jusqu’à 13 ans

Restauration et la buvette sur place.Tout public
Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 15 30 

English :

On the program: meetings with associations, entertainment, games for children, sports demonstrations, tombola for children up to 13 years old

Catering and refreshments on site.

German :

Programm: Treffen mit Vereinen, Animationen, Spiele für Kinder, Sportvorführungen, Tombola für Kinder bis 13 Jahre

Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

In programma: incontro con le associazioni, animazione, giochi per bambini, dimostrazioni sportive, tombola per bambini fino a 13 anni

Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

En el programa: encuentro con las asociaciones, animaciones, juegos para niños, demostraciones deportivas, tómbola para niños de hasta 13 años

Catering y refrescos in situ.

L’événement Fête du Sport Homécourt a été mis à jour le 2025-08-11 par MILTOL