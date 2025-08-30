Fête du Sport Homécourt
Fête du Sport Homécourt samedi 30 août 2025.
Fête du Sport
Homécourt Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-08-30 10:00:00
fin : 2025-08-30 17:00:00
2025-08-30
Au programme rencontre avec les associations, animations, jeux pour enfants, démonstrations sportives, tombola réservée aux enfants jusqu’à 13 ans
Restauration et la buvette sur place.Tout public
Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 15 30
English :
On the program: meetings with associations, entertainment, games for children, sports demonstrations, tombola for children up to 13 years old
Catering and refreshments on site.
German :
Programm: Treffen mit Vereinen, Animationen, Spiele für Kinder, Sportvorführungen, Tombola für Kinder bis 13 Jahre
Essen und Trinken vor Ort.
Italiano :
In programma: incontro con le associazioni, animazione, giochi per bambini, dimostrazioni sportive, tombola per bambini fino a 13 anni
Catering e rinfreschi in loco.
Espanol :
En el programa: encuentro con las asociaciones, animaciones, juegos para niños, demostraciones deportivas, tómbola para niños de hasta 13 años
Catering y refrescos in situ.
L’événement Fête du Sport Homécourt a été mis à jour le 2025-08-11 par MILTOL