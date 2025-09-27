Fête du Sport Journée Pass’Sport PLACE DU VILLAGE L’Escale
Fête du Sport Journée Pass’Sport PLACE DU VILLAGE L’Escale samedi 27 septembre 2025.
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
L’association Déclic 04 organise pour la journée Pass sport avec plusieurs pratique et activités sportives y compris une randonnée de 7km. Gratuit, sur inscription. Le départ est à 10h30.
PLACE DU VILLAGE CENTRE DU VILLAGE DE L’ESCALE L’Escale 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 02 26 23 tcdeclic04@gmail.com
English :
The « Déclic 04 » association is organizing a « Pass sport » day with a range of sporting activities, including a 7km hike. Free, registration required. Departure at 10:30 a.m.
German :
Der Verein « Déclic 04 » organisiert einen Tag lang « Pass sport » mit verschiedenen Sportarten und Aktivitäten, darunter eine 7 km lange Wanderung. Kostenlos, mit Anmeldung. Der Start ist um 10:30 Uhr.
Italiano :
L’associazione « Déclic 04 » organizza una giornata « Pass sport » con una serie di attività sportive, tra cui un’escursione di 7 km. Gratuito, è richiesta l’iscrizione. Inizio alle 10.30.
Espanol :
La asociación « Déclic 04 » organiza una jornada « Pass sport » con diversas actividades deportivas, entre ellas una caminata de 7 km. Inscripción gratuita. Comienzo a las 10.30 h.
