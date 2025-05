Fête du Sport – Rendez-vous devant le parc aquatique à 14h Nyons, 14 juin 2025 14:00, Nyons.

Drôme

Fête du Sport Rendez-vous devant le parc aquatique à 14h Centre-ville de Nyons Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-14 18:30:00

Date(s) :

2025-06-14

Fête du Sport organisée par le Service Culture, Sports et Associations de la ville de Nyons.

Jeunes, moins jeunes, sportifs ou non, venez découvrir, partager et vous amuser !

.

Rendez-vous devant le parc aquatique à 14h Centre-ville de Nyons

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 24 g.berard@nyons.com

English :

Fête du Sport organized by the Culture, Sports and Associations Department of the town of Nyons.

Young, old, sporty or not, come and discover, share and have fun!

German :

Sportfest, das von der Abteilung Kultur, Sport und Vereine der Stadt Nyons organisiert wird.

Ob jung, alt, sportlich oder nicht, kommen Sie, um zu entdecken, zu teilen und sich zu amüsieren!

Italiano :

Festival dello sport organizzato dal Dipartimento Cultura, Sport e Associazioni della città di Nyons.

Giovani e meno giovani, sportivi e non, venite a scoprire, condividere e divertirvi!

Espanol :

Festival deportivo organizado por el Departamento de Cultura, Deportes y Asociaciones de la ciudad de Nyons.

Jóvenes y mayores, deportistas o no, ¡vengan a descubrir, compartir y divertirse!

L’événement Fête du Sport Nyons a été mis à jour le 2025-05-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale