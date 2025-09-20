Fête du sport Rue des 3 Frères Cornec Pontivy

Fête du sport Rue des 3 Frères Cornec Pontivy samedi 20 septembre 2025.

Fête du sport

Rue des 3 Frères Cornec Poumon Vert Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Le parc du Poumon Vert se transforme en terrain de jeu les 20 et 21 septembre initiations, tournois, sports pour tous âges et découverte du sport santé… un week-end 100 % sport et convivialité à Pontivy !

Le parc du Poumon Vert devient le rendez-vous incontournable des passionnés de sport et des curieux ! Venez découvrir une multitude d’activités sportives aquatiques, terrestres et collectives, accessibles à tous dès 7 ans.

Au programme initiations, tournois conviviaux, stands d’information sur le sport santé à Pontivy et de nombreuses animations gratuites pour toute la famille.

Ne manquez pas le triathlon initiation ouverte à tous le samedi et compétition conviviale le dimanche pour vivre l’adrénaline en famille ou entre amis !

Un week-end pour bouger, s’amuser et partager ! .

Rue des 3 Frères Cornec Poumon Vert Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 00 33

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête du sport Pontivy a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté