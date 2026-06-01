Puttelange-lès-Thionville

Fête du sport

2 Rue principale Puttelange-lès-Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

1ère édition de la Fête du Sport de MOVE in PLT !

Au programme, des animations pour tous ! Tir à l’arc, football, pilates, yoga, renfo musculaire, step, basket en fauteuil, course en joelette et body dance.

Retrouvez également des stands de massage, une grande tombola et de la restauration de chez Cordel !Tout public

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2 Rue principale Puttelange-lès-Thionville 57570 Moselle Grand Est +33 6 09 17 55 42 moveinplt@gmail.com

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English :

1st edition of MOVE in PLT’s Fête du Sport!

Activities for all! Archery, soccer, pilates, yoga, muscle toning, step, wheelchair basketball, joelette running and body dancing.

There will also be massage stands, a big tombola and food and drink from Cordel!

L’événement Fête du sport Puttelange-lès-Thionville a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CATTENOM ET ENVIRONS