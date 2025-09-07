Fête du sport Sarrebourg
Fête du sport Sarrebourg dimanche 7 septembre 2025.
Fête du sport
Parc du centre aquatique rue du tennis Sarrebourg Moselle
Venez à la rencontre des associations sportives de Sarrebourg !Tout public
Parc du centre aquatique rue du tennis Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 06 sport@mairie-sarrebourg.fr
English :
Come and meet Sarrebourg’s sports associations!
German :
Lernen Sie die Sportvereine von Saarburg kennen!
Italiano :
Venite a conoscere le associazioni sportive di Sarrebourg!
Espanol :
¡Venga a conocer las asociaciones deportivas de Sarrebourg!
