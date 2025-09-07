Fête du sport Sarrebourg

Fête du sport Sarrebourg dimanche 7 septembre 2025.

Fête du sport

Parc du centre aquatique rue du tennis Sarrebourg Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

2025-09-07

Venez à la rencontre des associations sportives de Sarrebourg !Tout public

Parc du centre aquatique rue du tennis Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 06 sport@mairie-sarrebourg.fr

English :

Come and meet Sarrebourg’s sports associations!

German :

Lernen Sie die Sportvereine von Saarburg kennen!

Italiano :

Venite a conoscere le associazioni sportive di Sarrebourg!

Espanol :

¡Venga a conocer las asociaciones deportivas de Sarrebourg!

