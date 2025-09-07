Fête du sport: Tous à l’eau Poste des Tuiles Bleues (Descente de plage n°24) Saint-Georges-de-Didonne
Fête du sport: Tous à l’eau
Poste des Tuiles Bleues (Descente de plage n°24) Boulevard de la Côte de Beauté (à proximité du poste de secours Les Tuiles Bleues) Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2025-09-07 11:00:00
fin : 2025-09-07 16:00:00
La Fête du Sport vous invite à terminer l’été en mouvement !
English :
The Fête du Sport invites you to end the summer in motion!
German :
Das Sportfest lädt Sie ein, den Sommer in Bewegung zu beenden!
Italiano :
La Festa dello Sport vi invita a concludere l’estate in movimento!
Espanol :
La Fiesta del Deporte le invita a terminar el verano en movimiento
