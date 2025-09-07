Fête du sport: Tous à l’eau Poste des Tuiles Bleues (Descente de plage n°24) Saint-Georges-de-Didonne

Fête du sport: Tous à l’eau Poste des Tuiles Bleues (Descente de plage n°24) Saint-Georges-de-Didonne dimanche 7 septembre 2025.

Fête du sport: Tous à l’eau

Poste des Tuiles Bleues (Descente de plage n°24) Boulevard de la Côte de Beauté (à proximité du poste de secours Les Tuiles Bleues) Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-09-07 11:00:00

fin : 2025-09-07 16:00:00

Date(s) :

2025-09-07

La Fête du Sport vous invite à terminer l’été en mouvement !

Poste des Tuiles Bleues (Descente de plage n°24) Boulevard de la Côte de Beauté (à proximité du poste de secours Les Tuiles Bleues) Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine longe.cote.de.beaute@gmail.com

English :

The Fête du Sport invites you to end the summer in motion!

German :

Das Sportfest lädt Sie ein, den Sommer in Bewegung zu beenden!

Italiano :

La Festa dello Sport vi invita a concludere l’estate in movimento!

Espanol :

La Fiesta del Deporte le invita a terminar el verano en movimiento

