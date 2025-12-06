Fête du Téléthon Labergement-Sainte-Marie

Fête du Téléthon

Salle des Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs

Dès 10H.

En extérieur démonstration des pompiers, balade à dos d’ânes et en calèche, mini ferme, shootathlon.

En intérieur scènes musicales (Les P’tites Grattes, Troupezic, les Gais Montagnards, Dac-o-dac, punk tout doux), ateliers pour enfants, vide-dressing, tatouages, musique par les plantes, illustrations.

Le soir soirée dansante avec Martin Cottez.

Restauration le midi buvette, soupe au pois, hot d’or, frites, crêpes, glace à l’italienne. Le soir repas sur réservation lasagnes, fromage, salade, glace 15€ sur place, 8€ à emporter. .

Salle des Vallières Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 21 13 94

