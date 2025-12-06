Fête du Téléthon Labergement-Sainte-Marie
Fête du Téléthon Labergement-Sainte-Marie samedi 6 décembre 2025.
Fête du Téléthon
Salle des Vallières Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Dès 10H.
En extérieur démonstration des pompiers, balade à dos d’ânes et en calèche, mini ferme, shootathlon.
En intérieur scènes musicales (Les P’tites Grattes, Troupezic, les Gais Montagnards, Dac-o-dac, punk tout doux), ateliers pour enfants, vide-dressing, tatouages, musique par les plantes, illustrations.
Le soir soirée dansante avec Martin Cottez.
Restauration le midi buvette, soupe au pois, hot d’or, frites, crêpes, glace à l’italienne. Le soir repas sur réservation lasagnes, fromage, salade, glace 15€ sur place, 8€ à emporter. .
Salle des Vallières Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 21 13 94
English : Fête du Téléthon
German : Fête du Téléthon
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête du Téléthon Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-04-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS