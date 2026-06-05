Fête du Tennis Briscous
Fête du Tennis Briscous samedi 6 juin 2026.
Briscous
Fête du Tennis
Briscous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
9h à 12h animations enfants
14h à 18h finales du tournoi jeunes et adultes.
A partir de 19h soirée apéro-repas (sur réservation avant le 31 mai) .
Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 22 13 75
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English : Fête du Tennis
L’événement Fête du Tennis Briscous a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme Pays Basque