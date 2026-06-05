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Fête du Tennis Briscous

Fête du Tennis Briscous

Fête du Tennis Briscous samedi 6 juin 2026.

Ville : 64240 Briscous

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Briscous

Fête du Tennis

Briscous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

9h à 12h animations enfants
14h à 18h finales du tournoi jeunes et adultes.
A partir de 19h soirée apéro-repas (sur réservation avant le 31 mai)   .

Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 22 13 75 

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English : Fête du Tennis

L’événement Fête du Tennis Briscous a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme Pays Basque

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