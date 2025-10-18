Fête du terrain rouge Le Terrain Rouge Roubaix

Fête du terrain rouge Samedi 18 octobre, 14h30 Le Terrain Rouge Nord

Samedi 18 octobre – Tous au terrain rouge et au square des poussins pour faire la fête !

De 14h30 à 17h30, le quartier de l’Alma s’anime pour un après-midi festif, gratuit et ouvert à toutes et tous !

Au programme :

Cuisine : un atelier pour apprendre à préparer un bon goûter (smoothies, chocolat chaud, petites douceurs…) et surtout le partager après

Sport & jeux : animations sur le playground et le terrain rouge avec les associations sportives de l’Alma, pour se dépenser en s’amusant

Nature & créativité : ateliers manuels et créatifs aux couleurs de l’automne

Jeux & histoires : animations ludiques et familiales au square des Poussins

Venez goûter, bouger, jouer, créer… et découvrir un avant-goût du futur parc du terrain rouge qui se transforme… avec vous ! Un atelier mené par Ville Renouvelée, aménageur du quartier pour vous présenter les avancées du projet sur le terrain rouge et continuer à imaginer ensemble le futur parc, dont les premiers travaux débuteront en septembre 2026.

Rendez-vous au Terrain Rouge et Square des Poussins

14h30 – 17h30, angle des rues Vallon et Jacquard à Roubaix

Un moment à partager en famille, entre amis, entre voisins ❤️

Les ateliers sont organisés par Ville Renouvelée dans le cadre de la rénovation urbaine en collaboration avec les acteurs du quartier : le Centre social Alma, VRAC, El Cagett, la Coop Manau, the Family, l’AFEV Kapseurs, l’EBE Reemploi, les associations sportives de l’Alma.

Le Terrain Rouge Rue de la guinguette roubaix Roubaix 59100 Nord

Ateliers cuisine, sport, jeux, goûter gratuit, activités nature, échange sur l’aménagement du futur parc. fete cuisine