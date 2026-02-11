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Fête du Terroir – Atelier de cuisine Yzeures-sur-Creuse

vendredi 16 octobre 2026 · Yzeures-sur-Creuse

Fête du Terroir – Atelier de cuisine Yzeures-sur-Creuse

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
9 Rue Pasteur
Ville
37290 Yzeures-sur-Creuse
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Yzeures-sur-Creuse

Fête du Terroir – Atelier de cuisine

9 Rue Pasteur Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:00:00
fin : 2026-10-16 20:00:00

Date(s) :
2026-10-16

Atelier cuisine avec la cheffe du restaurant scolaire sur le thème des recettes économiques.
Cette année, elle vous propose de partager des  » recettes économiques « .
Atelier cuisine avec la cheffe du restaurant scolaire sur le thème des recettes économiques.
Cette année, elle vous propose de partager des  » recettes économiques « .   .

9 Rue Pasteur Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 55 01  mairie@yzeuressurcreuse.fr

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English :

Cooking workshop with the school cafeteria chef on the topic of budget-friendly recipes.
This year, she’ll be sharing some « budget-friendly recipes » with you.

L’événement Fête du Terroir – Atelier de cuisine Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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