Informations pratiques

Yzeures-sur-Creuse

Fête du Terroir – Atelier de cuisine

9 Rue Pasteur Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:00:00

fin : 2026-10-16 20:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Atelier cuisine avec la cheffe du restaurant scolaire sur le thème des recettes économiques.

Cette année, elle vous propose de partager des » recettes économiques « .

Atelier cuisine avec la cheffe du restaurant scolaire sur le thème des recettes économiques.

Cette année, elle vous propose de partager des » recettes économiques « . .

9 Rue Pasteur Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 55 01 mairie@yzeuressurcreuse.fr

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English :

Cooking workshop with the school cafeteria chef on the topic of budget-friendly recipes.

This year, she’ll be sharing some « budget-friendly recipes » with you.

L’événement Fête du Terroir – Atelier de cuisine Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire