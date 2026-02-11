Fête du Terroir – Atelier de cuisine Yzeures-sur-Creuse
vendredi 16 octobre 2026 · Yzeures-sur-Creuse
Informations pratiques
Yzeures-sur-Creuse
Fête du Terroir – Atelier de cuisine
9 Rue Pasteur Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:00:00
fin : 2026-10-16 20:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Atelier cuisine avec la cheffe du restaurant scolaire sur le thème des recettes économiques.
Cette année, elle vous propose de partager des » recettes économiques « .
Atelier cuisine avec la cheffe du restaurant scolaire sur le thème des recettes économiques.
Cette année, elle vous propose de partager des » recettes économiques « . .
9 Rue Pasteur Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 55 01 mairie@yzeuressurcreuse.fr
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English :
Cooking workshop with the school cafeteria chef on the topic of budget-friendly recipes.
This year, she’ll be sharing some « budget-friendly recipes » with you.
L’événement Fête du Terroir – Atelier de cuisine Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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