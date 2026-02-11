Informations pratiques

Yzeures-sur-Creuse

Fête du Terroir – Atelier de dégustation de vins

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 17:00:00

fin : 2026-10-10 19:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Atelier de dégustation de vins avec Xavier Fortin sommelier d’un restaurant au Petit-Pressigny. L’intervenant présente différents vins d’un même territoire et invite ensuite les participants à goûter.

N’hésitez à venir découvrir des vins peut-être inconnus !

Atelier de dégustation de vins avec Xavier Fortin sommelier d’un restaurant au Petit-Pressigny. L’intervenant présente différents vins d’un même territoire et invite ensuite les participants à goûter.

N’hésitez à venir découvrir des vins peut-être inconnus !

Il est fortement conseillé d’arriver dès le début de la présentation ! .

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 55 01 mairie@yzeuressurcreuse.fr

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English :

Wine-tasting workshop with Xavier Fortin, sommelier at a restaurant in Petit-Pressigny. The instructor presents various wines from the same region and then invites participants to taste them.

Don’t hesitate to come and discover wines you may not have tried before!

L’événement Fête du Terroir – Atelier de dégustation de vins Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire