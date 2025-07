Fête du terroir Cap de Gascogne Saint-Sever

Fête du terroir Cap de Gascogne Saint-Sever jeudi 14 août 2025.

Fête du terroir Cap de Gascogne

Place du Tour du Sol Saint-Sever Landes

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Connaissez-vous le « repas gascon »? Si ce n’est pas le cas, les commerçants et producteurs de « chez nous » vous proposent de venir déguster leurs produits en composant votre assiette.

Buvette et animation musicale sont au programme. Ils vous offriront un bel interlude gourmands. Venez nombreux!

Place du Tour du Sol Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 27 07 63

English :

Have you heard of the « Gascon meal »? If not, our local merchants and producers invite you to come and taste their products as you compose your plate.

Refreshments and musical entertainment are also on the program. You’re in for a treat! We look forward to seeing you there!

German : Fête du terroir Cap de Gascogne

Kennen Sie die « Mahlzeit aus der Gascogne »? Wenn nicht, bieten Ihnen die Händler und Produzenten von « chez nous » die Möglichkeit, ihre Produkte zu probieren, während Sie sich Ihren Teller zusammenstellen.

Getränke und musikalische Unterhaltung stehen auf dem Programm. Sie werden Ihnen ein schönes Intermezzo für Feinschmecker bieten. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Avete mai sentito parlare del « pasto guascone »? In caso contrario, i nostri commercianti e produttori locali saranno lieti di offrirvi la possibilità di assaggiare i loro prodotti mentre preparate il vostro pasto.

Il programma prevede anche un rinfresco e un intrattenimento musicale. Vi aspetta una bella sorpresa! Venite tutti!

Espanol : Fête du terroir Cap de Gascogne

¿Ha oído hablar de la « comida gascona »? Si no es así, nuestros comerciantes y productores locales estarán encantados de ofrecerle la oportunidad de degustar sus productos mientras prepara su comida.

El programa incluye también un refrigerio y un espectáculo musical. Será un placer. Vengan todos

