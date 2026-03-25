Fête du terroir, des vins et de la gastronomie.

Salle des Fêtes de Park An Iliz Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05

L’association Terroir et Gastronomie organise sa 22ème édition de la fête du terroir à la salle des fêtes.

Comme les années passées, 30 exposants venus des quatre coins de France seront présents et vous attendront sur leurs stands pour vous faire découvrir les saveurs gastronomiques et déguster leurs produits authentiques.

Les différentes régions viticoles seront bien représentées et vous proposeront leurs meilleurs millésimes.

Venez nombreux, l’ambiance y est très conviviale. .

Salle des Fêtes de Park An Iliz Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 79 60 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du terroir, des vins et de la gastronomie.

L’événement Fête du terroir, des vins et de la gastronomie. Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a été mis à jour le 2026-03-25 par OT BAIE DE MORLAIX