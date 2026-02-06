Fête du terroir et de l’artisanat Val de Briey

Fête du terroir et de l’artisanat

Rue de la Poterne Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Dimanche 2026-04-12 09:00:00

2026-04-12 18:00:00

2026-04-12

Le marché du Terroir et de l’Artisanat s’installe de nouveau à Briey-Bas pour une journée placée sous le signe du savoir-faire local et de la convivialité.

Découvrez les créateurs, les artisans et les producteurs du territoire.Tout public

Rue de la Poterne Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 85 60 07 93 cathy.fischer@valdebriey.fr

English :

The Marché du Terroir et de l?Artisanat is back in Briey-Bas for a day of local know-how and conviviality.

Discover local creators, craftsmen and producers.

