Rue de la Poterne Val de Briey Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
2026-04-12
Le marché du Terroir et de l’Artisanat s’installe de nouveau à Briey-Bas pour une journée placée sous le signe du savoir-faire local et de la convivialité.
Découvrez les créateurs, les artisans et les producteurs du territoire.Tout public
Rue de la Poterne Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 85 60 07 93 cathy.fischer@valdebriey.fr
English :
The Marché du Terroir et de l?Artisanat is back in Briey-Bas for a day of local know-how and conviviality.
Discover local creators, craftsmen and producers.
L’événement Fête du terroir et de l’artisanat Val de Briey a été mis à jour le 2026-02-06 par MILTOL