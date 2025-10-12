Fête du terroir Le Bugue
Fête du terroir Le Bugue dimanche 12 octobre 2025.
Fête du terroir
Le bourg Le Bugue Dordogne
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Et voici qu’arrivent les 10 ans de notre Fête du Terroir ! De l’ambiance, plein de surprises vous y attendent afin de passer tous ensemble une belle journée dans notre village Buguois.
Venez célébrer les 10 ans de la fête du Terroir ! Plusieurs animations au programme
– Rue de Paris Marché artisanal et produits régionaux, pressoir jus de pomme
– Place de l’Hôtel de ville concours de soupe, présence d’artisans, bières « La lutine », jeux à l’ancienne, dentelières et fileuses, sonorisation
– Place Léopold Salme présentation d’oiseaux, exposition de téléphones, sécurité civile.
– Place et prés de la Vézère buvette, rampeau avec concours à 10h30, exposition et démonstration de matériel agricole , exposition de voitures anciennes, animaux de la ferme, campement médiéval, artisans, danse et chants à 16H » Les Drolletons ».
Fanfares, bandas, rouleurs de barriques, magie dans tout le village !
Menu midi tourin blanchi, salade périgourdine avec gésiers, tête de veau sauce gribiche et ravigotte, pommes vapeur, légumes, salade fromages, framboisier, café. .
Le bourg Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 88 94 67
English : Fête du terroir
And now comes the 10th anniversary of our Fête du Terroir! Lots of atmosphere and surprises await you, so that you can spend a wonderful day together in our Buguois village.
German : Fête du terroir
Und nun steht das 10-jährige Jubiläum unseres Fête du Terroir an! Es erwarten Sie eine tolle Atmosphäre und viele Überraschungen, damit wir alle zusammen einen schönen Tag in unserem Dorf Buguois verbringen können.
Italiano :
E ora è il 10° anniversario della nostra Festa del Terroir! Ci saranno tante atmosfere e sorprese per farvi trascorrere una splendida giornata insieme nel nostro villaggio di Buguois.
Espanol : Fête du terroir
¡Y ahora es el 10º aniversario de nuestra Fête du Terroir! No faltarán el ambiente y las sorpresas para que pases un día maravilloso en nuestro pueblo de Buguois.
L’événement Fête du terroir Le Bugue a été mis à jour le 2025-09-14 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère