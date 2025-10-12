Fête du terroir Le Bugue

Fête du terroir Le Bugue dimanche 12 octobre 2025.

Fête du terroir

Le bourg Le Bugue Dordogne

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Et voici qu’arrivent les 10 ans de notre Fête du Terroir ! De l’ambiance, plein de surprises vous y attendent afin de passer tous ensemble une belle journée dans notre village Buguois.

Venez célébrer les 10 ans de la fête du Terroir ! Plusieurs animations au programme

– Rue de Paris Marché artisanal et produits régionaux, pressoir jus de pomme

– Place de l’Hôtel de ville concours de soupe, présence d’artisans, bières « La lutine », jeux à l’ancienne, dentelières et fileuses, sonorisation

– Place Léopold Salme présentation d’oiseaux, exposition de téléphones, sécurité civile.

– Place et prés de la Vézère buvette, rampeau avec concours à 10h30, exposition et démonstration de matériel agricole , exposition de voitures anciennes, animaux de la ferme, campement médiéval, artisans, danse et chants à 16H » Les Drolletons ».

Fanfares, bandas, rouleurs de barriques, magie dans tout le village !

Menu midi tourin blanchi, salade périgourdine avec gésiers, tête de veau sauce gribiche et ravigotte, pommes vapeur, légumes, salade fromages, framboisier, café. .

Le bourg Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 88 94 67

English : Fête du terroir

And now comes the 10th anniversary of our Fête du Terroir! Lots of atmosphere and surprises await you, so that you can spend a wonderful day together in our Buguois village.

German : Fête du terroir

Und nun steht das 10-jährige Jubiläum unseres Fête du Terroir an! Es erwarten Sie eine tolle Atmosphäre und viele Überraschungen, damit wir alle zusammen einen schönen Tag in unserem Dorf Buguois verbringen können.

Italiano :

E ora è il 10° anniversario della nostra Festa del Terroir! Ci saranno tante atmosfere e sorprese per farvi trascorrere una splendida giornata insieme nel nostro villaggio di Buguois.

Espanol : Fête du terroir

¡Y ahora es el 10º aniversario de nuestra Fête du Terroir! No faltarán el ambiente y las sorpresas para que pases un día maravilloso en nuestro pueblo de Buguois.

L’événement Fête du terroir Le Bugue a été mis à jour le 2025-09-14 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère