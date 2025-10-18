Fête du Terroir Nort-sur-Erdre

Parc de la Garenne Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Fête du terroir

La Fête du Terroir s’installe dans le Parc de La Garenne. Cette année, la Ville s’associe à l’association Al’Terre Nort et au Verger de sauvegarde de La Garenne (Générations Mouvement) pour multiplier les animations au cours de la journée.

Fête de la Pomme

Le saviez-vous ? Sur les 3 300 m2 du verger de La Garenne, 250 variétés de pommes et 75 variétés de poires y sont cultivées par l’association du verger de la sauvegarde de la Garenne. Visitez le verger et découvrez des variétés oubliées des étals des supermarchés ! Au programme également vente d’arbres et de greffons, dégustation de jus de pommes. Stand galettes/crêpes et boissons.

De 10 h à 18 h Verger de La Garenne

Troc’plantes d’automne

Amateurs de jardins, venez échanger gratuitement plants, bulbes et graines et découvrez les jardins partagés avec les membres de l’association d’Al’Terre Nort.

De 10 h à 13 h Troc’plantes Jardins partagés de La Garenne

De 10 h à 13 h Stand de démonstration de broyage des végétaux par la CCEG

De 15 h à 18 h Visite découverte Jardins partagés de La Garenne

Marché du Terroir

Le 3emarché de producteurs locaux se tiendra de 15 h à 18 h dans la Cour du Manoir. Volailles, miel, huile, légumineuses, pain, biscuits, confitures, fromages, bières, champignons… Faites le plein de bons produits auprès d’une dizaine de producteurs locaux.

D’autres animations rythmeront ce marché

Balade à poney avec le poney-club des Rhodos Des animateurs du poney-club accompagneront votre enfant à dos de poney pour une promenade bucolique dans le Parc de La Garenne.

Dès 18 mois gratuit

Dégustation de miels avec la Ferme de la Pénoue Savourez des miels de la ferme paysanne de Petit-Mars et de miels d’apiculteurs amateurs.

Balade plantes sauvages et comestibles Katia de Pense aux Baumes propose de reconnaître les plantes sauvages comestibles.

De 14 h à 16 h Sur inscription au 02 51 12 01 43 ou animations@nort-sur-erdre.fr

Atelier anti-gaspi Apprenez à cuisiner des recettes anti-gaspi ou préparez, à la force de vos mollets, de délicieux smoothies avec des fruits moches et un vélo-mixeur. De quoi sensibiliser au gaspillage alimentaire tout en s’amusant aux côtés de Solenne, animatrice du Service Prévention et gestion des déchets à la CCEG.

Exposition Pollen de l’illustratrice Melubillus découvrez les aquarelles naturalistes de l’artiste-illustratrice Melubillus avec son exposition Pollen . Passionnée par les insectes et l’esthétique vintage, la jeune Nortaise met en lumière les petits héros de la biodiversité dans l’esprit des cabinets de curiosités .

Exposition L’agriculture en Erdre & Gesvres des femmes et des hommes engagés pour leur territoire et ses habitants Produire, nourrir, préserver, transmettre… Des portraits authentiques de celles et ceux qui s’engagent pour une alimentation locale et façonnent notre paysage.

Fanfare Shot Brass Tower déhanchez-vous au rythme de la fanfare Shot Brass Tower, un brass band bigarré qui revisite avec bonne humeur et générosité le répertoire jazz de La Nouvelle-Orléans.

De 16 h à 16 h 30 + De 17h45 à 18h15

Stationnement et accès conseillés par le arking de Cap Nort (route d’Héric)

Spectacle Larzac ! de la compagnie 13.36

Avec le spectacle Larzac ! , Philippe Durand livrera un récit mêlant intimité, réflexions sur la propriété, l’agriculture paysanne, le fonctionnement du collectif et la démocratie de cette aventure qu’est la Société Civile des Terres du Larzac, créée en 1985.

Cap Nort 18h30 Durée 1h20 Dès 15 ans

Tarifs 5 à 14 €

Billetterie sur place et en ligne billetterie.nort-sur-erdre.fr

_____________________

Un événement de la Ville de Nort-sur-Erdre, en partenariat avec le label Station Verteet la Fête des Possibles. .

Parc de la Garenne Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 01 43 animations@nort-sur-erdre.fr

