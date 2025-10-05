Fête du Terroir Les Halles Putanges-le-Lac

Les Halles La Forêt-Auvray Putanges-le-Lac Orne

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

La fête du terroir des stations vertes célèbre l’arrivée de l’automne et de ses saveurs uniques, vous permettant d’aller à la découverte du territoire et de ses richesses en rencontrant les femmes et les hommes qui le font vivre grâce à leur savoir faire.

En tant que commune labellisée Station verte Putanges-le-Lac a souhaité participer à ce temps fort du réseau national et ainsi s’affirmer comme destination écotouristique.

Au programme

– Exposition pomologique présentée par les croqueurs de pommes du Bocage Normand (10h à 17h).

– Marché de producteurs (10h à 17h).

– Balade commentée (14h).

– Restauration sur place.

Venez partager un moment gourmand et convivial en famille ou entre amis. .

