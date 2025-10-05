Fête du Terroir Les Halles Putanges-le-Lac
dimanche 5 octobre 2025.
Fête du Terroir
Les Halles La Forêt-Auvray Putanges-le-Lac Orne
Début : 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
2025-10-05
La fête du terroir des stations vertes célèbre l’arrivée de l’automne et de ses saveurs uniques, vous permettant d’aller à la découverte du territoire et de ses richesses en rencontrant les femmes et les hommes qui le font vivre grâce à leur savoir faire.
En tant que commune labellisée Station verte Putanges-le-Lac a souhaité participer à ce temps fort du réseau national et ainsi s’affirmer comme destination écotouristique.
Au programme
– Exposition pomologique présentée par les croqueurs de pommes du Bocage Normand (10h à 17h).
– Marché de producteurs (10h à 17h).
– Balade commentée (14h).
– Restauration sur place.
Venez partager un moment gourmand et convivial en famille ou entre amis. .
Les Halles La Forêt-Auvray Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie +33 2 33 35 86 57
