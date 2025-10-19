Fête du terroir Senonches
Fête du terroir Senonches dimanche 19 octobre 2025.
Fête du terroir
1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 14:30:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Sortie et initiation à la cueillette des champignons dans la forêts domaniales de Senonches suivie d’une dégustation de la tourte aux cèpes. Sur réservation.
Sortie et initiation à la cueillette des champignons dans la forêts domaniales de Senonches suivie d’une dégustation de la tourte aux cèpes. Sur réservation. 6 .
1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr
English :
Outing and introduction to mushroom picking in the Senonches state forest, followed by a tasting of boletus pie. Reservations required.
German :
Ausflug und Einführung in das Pilzesammeln in den Staatswäldern von Senonches mit anschließender Verkostung einer Steinpilzpastete. Reservierung erforderlich.
Italiano :
Uscita e introduzione alla raccolta dei funghi nella foresta demaniale di Senonches, seguita da una degustazione di torta di porcini. Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Salida e iniciación a la recogida de setas en el bosque público de Senonches, seguida de una degustación de pastel de ceps. Es necesario reservar.
L’événement Fête du terroir Senonches a été mis à jour le 2025-10-02 par OTs DU PERCHE