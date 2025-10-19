Fête du terroir Senonches

Fête du terroir Senonches dimanche 19 octobre 2025.

Fête du terroir

1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 14:30:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Sortie et initiation à la cueillette des champignons dans la forêts domaniales de Senonches suivie d’une dégustation de la tourte aux cèpes. Sur réservation.

1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr

English :

Outing and introduction to mushroom picking in the Senonches state forest, followed by a tasting of boletus pie. Reservations required.

German :

Ausflug und Einführung in das Pilzesammeln in den Staatswäldern von Senonches mit anschließender Verkostung einer Steinpilzpastete. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Uscita e introduzione alla raccolta dei funghi nella foresta demaniale di Senonches, seguita da una degustazione di torta di porcini. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Salida e iniciación a la recogida de setas en el bosque público de Senonches, seguida de una degustación de pastel de ceps. Es necesario reservar.

