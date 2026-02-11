Fête du Terroir Yzeures-sur-Creuse
jeudi 1 octobre 2026 · Yzeures-sur-Creuse
Informations pratiques
Yzeures-sur-Creuse
Fête du Terroir
Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-01
Pendant le mois d’ octobre, retrouvez des animations autour du terroir sur la commune d’Yzeures-sur-Creuse : ateliers cuisine, dégustation de vins, randonnées… à venir découvrir pendant La Fête du Terroir avec les Stations Vertes et la Commune d’Yzeures-sur-Creuse.
Pendant le mois d’ octobre, retrouvez des animations autour du terroir sur la commune d’Yzeures-sur-Creuse : ateliers cuisine, dégustation de vins, randonnées… à venir découvrir pendant La Fête du Terroir avec les Stations Vertes et la Commune d’Yzeures-sur-Creuse. .
Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 55 01 mairie@yzeuressurcreuse.fr
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English :
Throughout October, enjoy local events in the town of Yzeures-sur-Creuse: cooking workshops, wine tastings, hikes… Come discover all this during La Fête du Terroir, organized by Stations Vertes and the town of Yzeures-sur-Creuse.
L’événement Fête du Terroir Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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