Fête du Têt Salle des Fêtes Chaniers

Salle des Fêtes 6 rue du 8 mai Chaniers Charente-Maritime
Début : 2026-01-24 19:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Les amis du Viet Nam en Saintonge vous invitent à célébrer l’année du Cheval.
sarradin@wanadoo.fr
English :
Friends of Viet Nam in Saintonge invite you to celebrate the Year of the Horse.
