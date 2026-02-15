Fête du Têt Sainte-Livrade-sur-Lot

Fête du Têt

CAFI Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Dès 9h, rendez-vous à la Pagode suivi d’une déambulation du dragon avec tambour, cymbale et drapeau.

Au alentours de 12h, animation sur le parvis de la mairie de Sainte-Livrade avec le verre de l’amitié offert.

Retour au CAFI vers 13h30, diverses animations seront proposées.

CAFI Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 24 85 96

From 9am, we meet at the Pagode, followed by a dragon parade with drum, cymbal and flag.

Around 12pm, entertainment on the square in front of Sainte-Livrade town hall, with a welcome drink.

Return to the CAFI around 1:30pm, where a variety of entertainment will be on offer.

