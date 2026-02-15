Fête du Têt Les petit dragon Sainte-Livrade-sur-Lot
Fête du Têt Les petit dragon Sainte-Livrade-sur-Lot samedi 28 février 2026.
Fête du Têt
Les petit dragon CAFI Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Animations avec la présence d’au moins 5 dragons, une école de sport de combat vietnamien et un goûter vietnamien avec du thé offert.
Plus de renseignements par téléphone.
Animations avec la présence d’au moins 5 dragons, une école de sport de combat vietnamien et un goûter vietnamien avec du thé offert.
Plus de renseignements par téléphone. .
Les petit dragon CAFI Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 24 85 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du Têt
Entertainment with the presence of at least 5 dragons, a Vietnamese combat sport school and a Vietnamese snack with complimentary tea.
Further information by phone.
L’événement Fête du Têt Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Villeneuve Vallée du Lot