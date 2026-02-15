Fête du Têt Les petit dragon Sainte-Livrade-sur-Lot

Fête du Têt

Fête du Têt
CAFI Sainte-Livrade-sur-Lot, Lot-et-Garonne

Date : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Animations avec la présence d’au moins 5 dragons, une école de sport de combat vietnamien et un goûter vietnamien avec du thé offert.

Plus de renseignements par téléphone.

Les petit dragon CAFI
Sainte-Livrade-sur-Lot 47110
Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine
+33 6 11 24 85 96

English : Fête du Têt

Entertainment with the presence of at least 5 dragons, a Vietnamese combat sport school and a Vietnamese snack with complimentary tea.

Further information by phone.

