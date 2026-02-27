Fête du Têt Villeréal

Fête du Têt

Place de la Halle Villeréal Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

À l’occasion de la Fête du Têt, le Nouvel An vietnamien, Villeréal fait un clin d’œil appuyé à son identité de Bastide du cheval en célébrant l’Année lunaire du Cheval.

12 h 30 déambulation des dragons sur le marché

14 h 30 danses du dragon dans le centre bourg. Défilé du carnaval des enfants

16 h goûter des enfants offert par l’APE et la Mairie

En associant cette fête traditionnelle à son label de Bastide du cheval, la commune affirme son ouverture culturelle et célèbre, à sa manière, un symbole universel de force, de mouvement et de lien entre les peuples.

Organisé par l’APE de Villeréal, l’Association des Amis et résidents du CAFI (ARAC), l’Amicale des Commerçants de Villeréal et l’association Eclats .

Place de la Halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine courrier@mairie-villereal.fr

English : Fête du Têt

